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الثلاثاء، 19-07-2022 01:47 م

صورة-علبة فارغة و رسالة صادمة يتلقاها رجل كويتي اشترى هاتفاً !

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الوكيل الإخباري-يمكن وصف حادثة الـ "نصب" التي تعرض لها مواطن كويتي بأنها "طريفة"، حيث أراد إهداء زوجته هاتفاً محمولاً إلا أن علبة الهاتف كانت فارغة إلا من قصاصة ورق مكتوب عليها "أرجوك اعذرني..".

وتفاجئ المواطن الكويتي بالرسالة عندما اشترى لزوجته هاتفًا عبر الإنترنت من سوق داخلي، وفتح علبة الهاتف ليجد داخلها رسالة الاعتذار.

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ووفق صحيفة "مواطن نيوز" الكويتية؛ فإن الرجل أراد إهداء زوجته هاتف اشتراه من احدى المتاجر الالكترونية في منطقة "السالمية"؛ لكنه تفاجأ عند استلام علبة الهاتف بخلوها من الجهاز ووجود قصاصة ورق بداخلها.


وكُتبت على قصاصة الورق كلمات اعتذار تقول: "أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي، يومين يجيك مسج بمكان الفلوس".


وأفادت الصحيفة بأن المواطن الكويتي حاول الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله؛ إلا أنه كان مغلقًا ولا مجيب!

 

 


 

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