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السبت، 21-05-2022 11:51 ص

صور .. استخراج هاتف نقال من بطن شاب في مصر

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الوكيل الإخباري-تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في مصر، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب 25 عاما، كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

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واستقبل المستشفى مساء الخميس لجراحة الطوارئ شابا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته، وجرى استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.


ويبلغ الشاب من العمر 25 عاما وتعد الحالة الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج هاتف محمول من بطن مريض.





 

روسيا اليوم

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