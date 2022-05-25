صور وفيديو .. أطول شجرة في العالم

الوكيل الإخباري-تعد الأشجار من أكثر الكائنات الحية روعة وإثارة للإعجاب على هذا الكوكب. والعديد منها كبير للغاية، ما يثير سؤالا حول أي واحدة منها هي الأطول.





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واتضح أن الأشجار الأطول على وجه الأرض هي أشجار السيكويا دائمة الخضرة (المعروفة أيضا باسم السكوية الشاطئية أو شجرة الماموت الساحلية) التي تلوح في الأفق فوق الساحل الذي يكتنفه الضباب في متنزه ريدوود الوطني في شمال كاليفورنيا.





وتملك هذه الفصيلة العملاقة شجرة تعرف باسم "هيبيريون" حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وعندما تم قياسها آخر مرة في عام 2019، كان ارتفاعها يبلغ 380 قدما و9.7 بوصات (116.07 مترا) من الأعلى إلى القاعدة، وهو أطول من مبنى مكون من 35 طابقا.

ويعد موقع هيبيريون الدقيق سرا وثيقا، ولكن يبدو أنه متجذر في منحدر تل تم فيه قطع معظم أشجار السيكويا دائمة الخضرة قديمة النمو. وبطريقة ما، نجت شجرة "الهيبيريون" من المنشار، ويقدر أن عمر الشجرة يتراوح بين 600 و800 عام.



واكتشفت الشجرة العملاقة لأول مرة في عام 2006، من قبل كريس أتكينز ومايكل تايلو ، وهما جزء من فريق من الباحثين الذين كانوا، في ذلك الوقت، يدوسون غابات كاليفورنيا بحثا عن أطول الأشجار، وفقا لتقرير SFGate.



ويشار إلى أن السيكويا دائمة الخضرة ليست أطول الأشجار على هذا الكوكب فحسب، بل هي أيضا من أقدم الكائنات الحية على الأرض، ويمكنها العيش حتى 2000 سنة.



ومن غير الواضح بالضبط لماذا يمكن أن تعيش هذه الأشجار لتكون كبيرة جدا بالعمر، لكن المناخ يلعب دورا. وحتى عندما يحترق الجزء الداخلي من ولاية كاليفورنيا في الصيف، تغلف بطانية من الضباب الكثيف البساتين الساحلية، ما يحافظ على درجة الحرارة باردة طوال العام. ويشهد الساحل أيضا نحو 254 سم من الأمطار سنويا، ما يساعد في رعاية هذه البساتين من العمالقة، وفقا لخدمة المتنزهات الوطنية.



وتداول رواد مواقع التواصل على " تويتر " صورا ومقاطع فيديو لأطول شجرة حية في العالم .



Hyperion is the name of a coast redwood (Sequoia sempervirens) in California that was measured at 115.92 m (380.3 ft),

which ranks it as the world's tallest known living tree.🌲#Savetrees pic.twitter.com/tlqZfsJIBG Hyperion, the world's tallest living tree.Hyperion is the name of a coast redwood (Sequoia sempervirens) in California that was measured at 115.92 m (380.3 ft),which ranks it as the world's tallest known living tree.🌲 #Nature April 8, 2022





📷 Ashley Harrell pic.twitter.com/jI71szQY72 Hyperion is regarded as the tallest known living tree in the world, currently standing approx 380 ft (115.8m). It's probably 600 to 800 years old. It's located within a remote, off-trail area of Redwood National Park, CA.📷 Ashley Harrell https://t.co/bdBlXpMHu5 May 19, 2022