الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

التربية لـ الوكيل : تقييم جديد للمدارس يؤدي الى اغلاقها فوراً والتحول للتعلم عن بُعد

وفاة عقل بلتاجي

بعد شكوى لبرنامج الوكيل ... هيئة النقل البري تؤكد الالتزام

الخصاونة يطلب من وزيرين تقديم استقالتيهما

حادث مؤلم بالرصيفة .. وفاة سائق باص روضة

الصحة توضح لبرنامج الوكيل سبب تأخير تسليم الرواتب للمتدربين

تحديد أوزان الورقة الامتحانية لطلاب التوجيهي

أسعار الذهب الأحد 28/2/2021

الأحد، 28-02-2021 11:14 ص

طبيب في كاليفورنيا يجري عملية جراحية أثناء جلسة محكمة على زووم - فيديو

municipal-court-image


الوكيل الاخباري - تفاجئ قاض أمريكي عندما شاهد جراحا يحضر محكمة افتراضية، وهو داخل غرفة عمليات، حيث كان يجري عملية جراحية لأحد المرضى.

اضافة اعلان

عقدت محكمة في ولاية كاليفورنيا محاكمة افتراضية عبر تطبيق "زووم" بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد، التي تجعل من الحضور الشخصي متعذرا.


وتتعلق الجلسة التي أجرتها المحكمة بدعوى على الطبيب في شأن مروري.

 


وظهر الدكتور سكوت غرين، مرتديا القناع الطبي والرداء الخاص بغرفة العمليات، الأمر الذي أثار استغراب أعضاء المحكمة.

وفي بداية تسجيل "زووم"، الذي نشر على شبكات التواصل، قال الطبيب غرين: أنا في غرفة العمليات الآن وجاهز للمحاكمة".


لكن كاتب المحكمة، قال:"ما لم أكن مخطئا، أرى مدعى عليه موجود في منتصف غرفة العمليات، ويبدو أنه يشارك بنشاط في تقديم الخدمات للمريض. هل هذا صحيح يا سيد غرين؟".


ورغم أن الجراح أخبر المحكمة أن هناك أطباء آخرين يعتنون بالمريض، إلا أن المحكمة شددت على أنه من غير المناسب إتمام المحاكمة في مثل هكذا ظرف.


وقال كاتب المحكمة: "سأحدد موعدا لاحقا عندما لا تشارك بنشاط أو تشارك وتهتم باحتياجات مريض"، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

أكبر لوحة في مزاد بدبي تستهدف 30 مليون دولار لمساعدة الأطفال الفقراء

astrobiologi

مركبة فضائية تصور أعاصير عملاقة على الكوكب الأحمر... وتحدد سرعتها - شاهد

apr2017_e13_hawaiinationalpark

حدث غريب.. وهم بصري يحول شلالا لحمم بركانية منصهرة في كاليفورنيا - صور وفيديو

603b0ba4a31024adbdb6ed89

المتحف الوطني الصيني يعرض عينات من القمر

5ACG5GISURECZJUHIBTNFMO5NU

علماء يرصدون شق جليدي مخيف في القطب الجنوبي - فيديو

6038cf6942360459c2504bab

مصر .. القبض على رجل يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته - فيديو

أخبار متعلقة
maria-pineda-03-ap-jef-210221_1613919372384_hpEmbed_3x2_992

عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد السلطات بعد وفاة طفل

Rabat-Maroc-Palais-Royal-1024x576

حفل عقد قران في القصر الملكي المغربي - صورة