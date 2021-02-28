طبيب في كاليفورنيا يجري عملية جراحية أثناء جلسة محكمة على زووم - فيديو

الوكيل الاخباري - تفاجئ قاض أمريكي عندما شاهد جراحا يحضر محكمة افتراضية، وهو داخل غرفة عمليات، حيث كان يجري عملية جراحية لأحد المرضى.

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عقدت محكمة في ولاية كاليفورنيا محاكمة افتراضية عبر تطبيق "زووم" بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد، التي تجعل من الحضور الشخصي متعذرا.



وتتعلق الجلسة التي أجرتها المحكمة بدعوى على الطبيب في شأن مروري.



وظهر الدكتور سكوت غرين، مرتديا القناع الطبي والرداء الخاص بغرفة العمليات، الأمر الذي أثار استغراب أعضاء المحكمة.



وفي بداية تسجيل "زووم"، الذي نشر على شبكات التواصل، قال الطبيب غرين: أنا في غرفة العمليات الآن وجاهز للمحاكمة".



لكن كاتب المحكمة، قال:"ما لم أكن مخطئا، أرى مدعى عليه موجود في منتصف غرفة العمليات، ويبدو أنه يشارك بنشاط في تقديم الخدمات للمريض. هل هذا صحيح يا سيد غرين؟".



ورغم أن الجراح أخبر المحكمة أن هناك أطباء آخرين يعتنون بالمريض، إلا أن المحكمة شددت على أنه من غير المناسب إتمام المحاكمة في مثل هكذا ظرف.



وقال كاتب المحكمة: "سأحدد موعدا لاحقا عندما لا تشارك بنشاط أو تشارك وتهتم باحتياجات مريض"، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.







المصدر : سبوتنك



