الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

الارصاد تُحذر من الغبار

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

ما الحكمة من إبهام ليلة القدر وعلاماتها؟.. الإفتاء تجيب

الصفدي: 3 أولويات سيتم العمل عليها بشأن المسجد الاقصى والقدس

أبو الغيط: تحرك كبير للضغط على الاحتلال

الخميس، 21-04-2022 01:06 م

طرق سهلة لتمييز بيض الدجاج الطازج الصالح للأكل!

IMG_Eggs


الوكيل الاخباري - يعتبر البيض من بين أكثر المنتجات الغذائية التي يعتمد عليها الناس في طعامهم اليومي، فما هي أبسط الطرق لتمييز البيض الطازج أثناء التسوق.

اضافة اعلان


وحول الموضوع قالت خبيرة التغذية ألكسندرا رازيرنوفا في مقابلة صحفية: "عادة ما يشار إلى تاريخ انتهاء صلاحية البيض على العبوات التي تباع في المحلات، ولكن إذا كان التاريخ على وشك الانتهاء، أو إذا قمت بشراء البيض من السوق دون عبوات فعليك أن تتحقق من نضارة البيض قبل تناوله".


وأضافت "هناك عدة طرق لاختبار فيما إذا كان البيض طازجا أم لا، أبسط هذه الطرق هو وضع البيضة بوعاء فيه ماء، فإذا بقيت البيضة على أسفل الوعاء بشكل أفقي فهذا علامة على أنها طازجة، أما إذا توازت البيضة بشكل مائل أو عمودي في الماء فهذا يعني انها ليست طازجة كفاية لكن يمكن أكلها، اما في حال طافت البيضة على سطح الماء فهذا دليل على أنها قديمة وفاسدة ويجب رميها في القمامة".

 

وأشارت الخبيرة إلى "أن رطوبة البروتين الموجود في البيضة تخرج تدريجيا عبر مسامات القشرة مع مرور الوقت ويحل محلها الهواء، وكلما طالت مدة تخزين البيضة ازدادت كمية الهواء الموجود داخلها، ولهذ السبب فإن البيض غير الطازج يطفو على سطح الماء".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
883877_fe3bc57cd20ae2d7b5318a65ee586846

عرض منزل للبيع على جزيرة مهجورة فيأمريكا بأكثر من 300 ألف دولار - صورة

92946

سر 99 وردة حمراء أهديت لأردوغان على مائدة الإفطار - شاهد

ما-حقيقة-تسمية-مصر-بهذا-الأسم؟-1

مصر.. القبض على عامل 'قضم إصبع' مديره في مشاجرة

مكة-المكرمة-scaled

شاهد..أغلى غرفة فندق بالعالم في مكة المكرمة وهذا سعرها

b9be4386-hard-boiled-egg

خطأ نرتكبه جميعاً.. إليك أسهل طريقة بالعالم لتقشير البيض - فيديو

c8829ee0-a161-4fbe-a861-27fc6e7c39aa

شاهد..باربي على هيئة الملكة إليزابيث في ذكرى اعتلائها العرش

أخبار متعلقة
7006c828d1066a42b67f1890cfe65999a14f563d

توقي من العطش .. 6 أطعمة ينصح بتناولها على السحور الرمضاني