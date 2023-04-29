طفل يضع الأميرة البريطانية كيت في موقف طريف

الوكيل الإخباري - تسبَّب طفل، يوم الجمعة، في موقف طريف للأميرة البريطانية كيت.



وانتزع الطفل الرضيع حقيبة يد كيت، فترة وجيزة، أثناء قيام الأميرة بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز.

اضافة اعلان



وأخذ دانيال وليامز، البالغ من العمر عاماً واحداً، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام، وريث العرش البريطاني، وأخذ يلهو بها، بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.



وطلبت لوسي من طفلها، الذي كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة، وحاولت أخذها منه، قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية بقية المستقبلين.



وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها: «لا تضعها في فمك الآن».



حدث ذلك في أثناء زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز، لقرية أبرفان لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية، ومقتل 144 شخصاً عام 1944.

البيان