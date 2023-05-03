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الأربعاء، 03-05-2023 04:04 م

ظاهرة طبية نادرة .. ولادة رضيع بثلاثة ايادي في الهند -صورة

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الوكيل الإخباري- في ظاهرة طبية نادرة للغاية، وُلد رضيع في الهند بثلاث أيادي، منهما اثنان في مكانهما الطبيعي، أما اليد الثالثة كانت في ظهره.

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وقام الأطباء في مستشفى محلي في ولاية راجاستان بشمال الهند، بتشخيص حالته باسم كثرة الأطراف polymelia، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت أن الطفل يرقد على جانبه ويصرخ، بينما يلمس شخص ما ذراعه الثالث.

ظهر الذراع الثالث أقصر من الأذرع الأخرى مع وجود اليد في النهاية، كما يبدو أن الطفل قد وُلد للتو، وهذا لأن الحبل السري كان لا يزال موجودًا في بطنه.

ولم يتم الكشف عن اسم الطفل ونوعه وطريقة الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية، كما لم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل، لكن في حالات سابقة تم بتر الأطراف الزائدة.

في مرحلة النمو داخل الرحم، أي في حوالي الأسبوع الرابع أو الخامس من الحمل أسابيع، تتطور أطراف الجنين.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يتعطل النمو أو تتشكل براعم أخرى تتطور بعد ذلك إلى أطراف.

وقال الأطباء، إن هذا يمكن أن يحدث في عملية النمو داخل الرحم، مما يؤدي إلى أن تكون الأطراف الإضافية والتي تبدو أقل نموًا من الأطراف الأخرى الأساسية، ويمكن أيضًا أن يولد الأطفال بأطراف إضافية في حالات التوائم الملتصقة.

تعد كثرة الأطراف Polymelia بمثابة حالة نادرة للغاية، فهناك حالات قليلة حول العالم تم الإبلاغ عنها.

 

 


الكونسلتو الطبي

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