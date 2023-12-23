ظاهرة نادرة.. صورة مذهلة لهالة جليدية تحيط بالشمس في ألمانيا

الوكيل الإخباري - كشفت وكالة ناسا الأميركية عن لقطة مذهلة، لـ"هالات الجليد" في بافاريا جنوب ألمانيا، في ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمدة في الهواء، مبينة أنها صورة نادرة لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة.





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والتقط المصور الألماني باستيان ويرنر، الحدث النادر، وقال في منشور على حسابه في "إنستغرام": "كنت أركض كالمجنون عبر الثلوج العميقة عندما لاحظت الضباب الجليدي بنهاية جلسة التصوير في سانت كولمان، مضيفاً "نادرا ما أقوم بتقييم صورتي الخاصة بـ 10/10، لكنها في الحقيقة تستحق ذلك. واجهت الكثير هذا العام، لكنني لم أتوقع شيئا كهذا!".









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