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كتائب القسام تعلن عن استهداف 10 آليات صهيونية منذ صباح اليوم

الإثنين، 04-12-2023 11:29 ص

شاهد طائرة 'تجمدت بمكانها' في مطار ميونخ بألمانيا

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو طائرة "متجمدة" في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.

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وتظهر الطائرة في مقطع الفيديو وقد علقت بالثلوج و"التصقت بالأرض"، بينما كان أنفها مرفوعا للأعلى.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصا بعاصمة المقاطعة ميونخ، حيث تعطلت حركة الطيران وسكك الحديد. 

 

 

 

سكاي نيوز 

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