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الإثنين، 15-11-2021 08:53 م

عادات خاطئة عند غسل الصحون .. تصيب بمرض قاتل

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الوكيل الإخباري - يعتبر السرطان من الأمراض الخطيرة الشائعة حول العالم، ولكن يمكن الوقاية منه باتباع إجراءات متعددة، من بينها تنظيف الصحون بطريقة صحيحة.

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في هذا الصدد، حدد موقع "سبوتنيك" أبرز العادات الخاطئة التي يجب تجنبها عند غسل الأطباق، لتقليل خطر الإصابة بمرض السرطان، فيما يلي:

استخدام المنظفات منخفضة الجودة
ينبغي الابتعاد عن المنظفات منخفضة الجودة، لاحتوائها على مادة الفورمالديهايد، التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة عند استنشاقها، فضلًا عن تأثيرها السام على الكبد.


وضع الأطباق الرطبة في الخزانة على الفور
تعتاد بعض النساء على وضع الأطباق بعد غسلها مباشرة في الخزانة، مع العلم أن قطرات الماء التي تظل على الصحون، خاصةً المصنوعة من الخشب، قد تحفز أنواعا خطيرة من البكتيريا على التكاثر، مثل العفن الأصفر، وهو عبارة عن مادة مسرطنة، تتواجد أيضًا في الفول السوداني وبعض البذور.


لذلك ينصح بترك الأطباق تجف من الماء، ثم نضع في الخزانة بعد ذلك.


غسل الأطباق دون نقعها
من الأفضل أن يتم نقع الأطباق في الماء أولًا، لأن الغسيل الفوري ثم حفظها في الخزانة قد يشجع البكتيريا الضارة على النمو، ومع تناول الطعام فيها بعد ذلك، تنتقل إلى الجسم، مسببة الإصابة بالسرطان.

 

المصدر- البيان 

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