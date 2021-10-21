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الخميس، 21-10-2021 02:25 م

احذري هذه المواد الضارة في أحمر الشفاه.. قد تؤدي الى السرطان

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الوكيل الإخباري-حذرت الهيئة الألمانية لاختبار السلع من احتواء بعض مستحضرات أحمر الشفاه على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما قامت بإجراء اختبار شمل 17 منتجاً.

وأوضحت الهيئة أن بعض مستحضرات أحمر الشفاه تحتوي على مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم"، التي قد يؤدي ابتلاعها بانتظام أثناء تطبيق أحمر الشفاه إلى حدوث تلف بالمادة الجينية للخلايا، ومن ثم الإصابة بالسرطان.

ويمكن معرفة ما إذا كان أحمر الشفاه يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم من خلال الكود "CI 77891"، والذي غالباً ما يُضاف إليه "ثاني أكسيد التيتانيوم".

ومن المواد الضارة بالصحة في بعض مستحضرات أحمر الشفاه ما يعرف بالزيوت المعدنية، والتي يشار إليها أيضاً باسم مكونات Mosh (الزيوت المعدنية المشبعة بالزيوت الهيدروكربونية).

ويشكل ابتلاع هذه المواد بانتظام خطراً على الصحة؛ حيث يُعتقد بأنها مواد مسرطنة.

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