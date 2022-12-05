الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بارتفاع النفط 30% في 2023 والخطر الروسي سيشعل الأسعار

الأرصاد: الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي

صورة مؤثرة لشاب يعمل بخدمة التوصيل تشعل مواقع التواصل

إعلان من السفارة الأمريكية حول فرص تدريبية في الولايات المتحدة للإناث - رابط

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

الجغبير: ارتفاع غير المسبوق بالصادرات الصناعية

توقعات بانكماش التضخم العالمي في 2023

اشتية: جرائم الاحتلال لن توقف نضال الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حريته

الخصاونة: الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

الإثنين، 05-12-2022 11:24 ص

"عايزين كام نيرة عشان تتحركوا؟".. استغاثة طالبة بجامعة في مصر-فيديو

111111111


الوكيل الإخباري- استغاثت الطالبة نور أحمد السيد  التي تدرس في كلية  تجارة انجليزي بجامعة المنصورة في  القاهرة بجميع الجهات المسؤولة عن أمن الأشخاص في البلاد عبر مقطع فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي تروي فيه معاناتها بعد تلقيها عدة تهديدات  وملاحقات من شاب على طريقة قاتل الفتاة " نيرة أشرف " قائلة :" عاوزين كام نيرة ؟ " 

وبالتفاصيل ، أوضحت نور  أن المشكلة بدأت منذ 6 أشهر  حينما  قام شاب بمراسلتها للتعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقوم  الفتاة بحظره من جميع صفحاتها ، لتطور به الأمور لملاحقتها  في الجامعة بأي مكان تذهب له محاولا التحرش بها ، وأكملت انها قامت بتقديم شكوى في المركز الأمني بتاريح 10 نوفمبر السابق ولم يحدث أي رد من الجهات المسؤولة حول القضية موضحة أن الشاب يمتلك نفوذ في البلاد قائلة :" هددني وقلي كل ما تفتحوا محضر حوقفه تاني  .. ليه احنا فين احنا بغابة ؟ "

اضافة اعلان


وتابعت لتذكر بقضية نيرة أشرف :" انتوا عاوزين كم نيرة أشرف بعد كل يلي بحصل دة ؟ " مؤكدة أن العشرات من الطالبات تتعرض لمثل هذه الملاحقات ، خاتمة قولها :" انا بتهدد .. انا مش قادرة اخرج من المنزل  .. حسبي الله ونعم الوكيل "

وتعاطف متابعين السوشال ميديا مع  قصتها التي استذكروا بها  طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد شاب في جامعة المنصورة  ، مطالبين الجهات المسؤولة عن أمن الأفراد في مصر  باتخاذ الاجراء اللازم قبل فوات الأوان .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1017068-638058188488288948

أمام المنزل.. فيديو يوثق لحظة هجوم ذئب بري على طفلة في أمريكا

638da3964c59b733b02aab5e

فيديو مروع لممرض معصوب العينين ورضيع في مصر

459680

تعفن الدم..أغرب وفاة بعد عملية زراعة شعر في الهند

medium_2022-12-05-1f3da33967

الأولى من نوعها.. روبوت ينقذ رجل من ورم سرطاني في أمريكا

223723

أمام مليون مستمع.. تعليق غريب من إيلون ماسك يثير الجدل!

135655Image1-1180x677_d

شاهد.. سمكة قرش تهاجم غواصا وتبتلع الكاميرا في سويسرا