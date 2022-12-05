"عايزين كام نيرة عشان تتحركوا؟".. استغاثة طالبة بجامعة في مصر-فيديو

الوكيل الإخباري- استغاثت الطالبة نور أحمد السيد التي تدرس في كلية تجارة انجليزي بجامعة المنصورة في القاهرة بجميع الجهات المسؤولة عن أمن الأشخاص في البلاد عبر مقطع فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي تروي فيه معاناتها بعد تلقيها عدة تهديدات وملاحقات من شاب على طريقة قاتل الفتاة " نيرة أشرف " قائلة :" عاوزين كام نيرة ؟ "



وبالتفاصيل ، أوضحت نور أن المشكلة بدأت منذ 6 أشهر حينما قام شاب بمراسلتها للتعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقوم الفتاة بحظره من جميع صفحاتها ، لتطور به الأمور لملاحقتها في الجامعة بأي مكان تذهب له محاولا التحرش بها ، وأكملت انها قامت بتقديم شكوى في المركز الأمني بتاريح 10 نوفمبر السابق ولم يحدث أي رد من الجهات المسؤولة حول القضية موضحة أن الشاب يمتلك نفوذ في البلاد قائلة :" هددني وقلي كل ما تفتحوا محضر حوقفه تاني .. ليه احنا فين احنا بغابة ؟ "

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وتابعت لتذكر بقضية نيرة أشرف :" انتوا عاوزين كم نيرة أشرف بعد كل يلي بحصل دة ؟ " مؤكدة أن العشرات من الطالبات تتعرض لمثل هذه الملاحقات ، خاتمة قولها :" انا بتهدد .. انا مش قادرة اخرج من المنزل .. حسبي الله ونعم الوكيل "



وتعاطف متابعين السوشال ميديا مع قصتها التي استذكروا بها طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد شاب في جامعة المنصورة ، مطالبين الجهات المسؤولة عن أمن الأفراد في مصر باتخاذ الاجراء اللازم قبل فوات الأوان .