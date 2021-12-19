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الأحد، 19-12-2021 01:53 م

عروس تسحب دعوة صديقتها وتمنعها من حضور زفافها لهذا السبب !

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الوكيل الاخباري - زعمت إحدى عارضات الأزياء في ألمانيا أنها لم تتم دعوتها لحفل زفاف صديقة مقربة لأن العروس اعتقدت أنها "فائقة الجمال" بفستانها الذي اختارته لها شخصيا.

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وأوضحت الفتاة التي تدعى ألينا من مدينة هايدلبرغ، أنها تفاجأت قبل أيام بحفل زفاف صديقتها وهي تخبرها بأنها سحبت دعوتها لها لحضور حفل الزفاف.


وأكدت ألينا أن السبب هو أنها ظهرت بشكل "فائق الجمال" بفستان الحفلة.


وقررت ألينا مشاركة القصة على TikTok وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع، وحصلت على أكثر من 6 ملايين مشاهدة وأثارت عاصفة من الردود.


وأكدت عارضة الأزياء أنها بالرغم من إحساسها "بالخيانة" من قبل صديقتها المقربة، إلا أنها أحبت الفستان كثيرا وحصلت على صور جميلة جدا من "هذه التجربة".


وانتقد العديد من النشطاء تصرف العروس، مؤكدين أنها صديقة غير حقيقية لأن الصديق الحقيقي سيسعد عندما يظهر أصدقاؤه بشكل أنيق.

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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