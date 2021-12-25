عريسان ماليزيان يقيمان حفل زفافهما وسط مياه الفيضان - صورة

الوكيل الإخباري - صمم زوجان ماليزيان على عدم السماح لأي شيء أن يقف بوجه إقامتهما حفل الزفاف، حتى وإن كان هذا الشيء فيضانات كارثية.



وأشعل الزوجان مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهرا بلقطات وهما يقومان بطقوس الزفاف التقليدي، وسط مياه مرتفعة تصل للركبة، جراء الفيضانات، بينما اعتلت وجهيهما ابتسامتان عريضتان.

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وتمت مشاركة عدة مقاطع فيديو لحفل الزفاف الفريد من نوعه للعروسين قبل أيام، وحصد أول مقطع فيديو أكثر من 8 ملايين مشاهدة، مع تشجيع العديد من مستخدمي الإنترنت للزوجين للمضي قدماً في حفل زفافهما على الرغم من الفيضانات، وأثنى العديد على «سعادتهما» الحقيقية التي كانت أقوى من الظروف.



ووفقاً لموقع «سمارت لوكال»، ذكرت العروس صوفيا نبيلة سليمان أنهما خططا لحفل زفاف في منزل مضيف يستوعب حوالي 200 من أصدقائهما المقربين وعائلاتهم، لكن لسوء الحظ، استمر هطول الأمطار بلا توقف بعد أن أقاموا المنصة والخيام، ووصل الماء إلى الركبة في فترة ما بعد الظهر، وإلى الخصر بحلول المساء.



وانتهى الأمر بالزوجين إلى إلغاء حفل الاستقبال لأن معظم ضيوفهما لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان استقبال حفل الزفاف في المنزل، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.



لكنهما أصرّا على إحضار الطعام والمصور، وقام الزوجان بخلع حذاءيهما والمشاركة في التقاط الصور في مياه الفيضانات العكرة.





المصدر - البيان

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