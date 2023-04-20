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الخميس، 20-04-2023 10:34 ص

علماء يكشفون كيف تتغذى الطيور المهاجرة

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الوكيل الإخباري - اكتشف فريق بقيادة علماء من جامعة ماساتشوستس أميرست، أن الطيور المهاجرة تحرق كميات هائلة من البروتين في وقت مبكر من رحلاتها.

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ويقلب هذا النظرية التقليدية رأساً على عقب، التي افترضت أن الطيور المهاجرة تزيد من استهلاك البروتين في نهاية رحلاتها.

واكتشف العلماء أن الطيور التي يقوم العديد منها مرتين في السنة برحلات دون توقف لأكثر من 1000 ميل للانتقال من نطاق التكاثر إلى نطاق الشتاء، تغذي نفسها عن طريق حرق الدهون بمعدل ثابت خلال رحلاتها وأن بإمكانها حرق خُمس كتلة عضلاتها وإعادة بنائها مرة أخرى في غضون أيام.

 

البيان 

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