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الثلاثاء، 20-12-2022 01:31 م

على دراجة.. زوجان بريطانيان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يوما

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الوكيل الإخباري - قطع زوجان في بريطانيا، مسافة 28.968 كيلومترًا حول الكرة الأرضية؛ ليصبحا أسرع زوجين يسافران حول العالم على دراجة ترادفية.

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سافر ستيفي ولورا، حول العالم، في تحدٍ شاق، على دراجة ترادفية، لمسافة 18 ألف ميل (28968 كيلومترًا) عبر 21 دولة؛ لإنهاء رحلتهم الملحمية.

 

ذكرت شبكة CNN أن «ستيفي ولورا ماسي» سارا في 1 ديسمبر عبر عاصفة ثلجية في بوابة براندنبورج في برلين، المدينة التي بدءا فيها محاولتهما لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس قبل 180 يومًا.


وتقدم الزوجان، وكلاهما من المملكة المتحدة البريطانية بطلب للحصول على شهادة رسمية بالرقم القياسي من موسوعة جينيس؛ بعد أن أصبحا أسرع راكبي دراجات يطوفان حول العالم على دراجة ترادفية.


وعلى الرغم من كونهما راكبي دراجات شغوفين، إلا أن ستيفي، متسابق ذا خبرة في المسافات الطويلة، بينما تصف لورا نفسها بأنها "راكبة دراجة يومية".

 

صدى البلد 

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