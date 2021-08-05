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الخميس، 05-08-2021 09:50 م

عمرها 100 عام... عجوز عراقية تتعرض إلى التعنيف والشرطة تتدخل

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الوكيل الإخباري - في واقعة أثارت تساؤلات وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت عجوز عراقية عمرها قرن كامل، إلى التعنيف والضرب على يد ذويها، قبل أن تنقذها الشرطة العراقية من الموت، وتدخلها دار المسنين.

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وفي تفاصيل الحادثة، قالت شرطة العاصمة بغداد، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف 3 عمليات تعنيف أسري تعرضت له سيدتان مسنتان وامرأة وأطفالها من قبل ذويهم، في ثلاث عمليات منفصلة في العاصمة بغداد".

 

وأضاف البيان، أن "إحدى النساء المتقدمات بالسن عمرها (100 عام) تعرضت إلى التعنيف والطرد من منزلها".

بدوره، أوضح مدير الشرطة المجتمعية في العراق، العميد غالب العطية، تفاصيل الحادثة، حيث قال: إن "بلاغا ورد إلى الشرطة المجتمعية، بشأن وجود امرأة كبيرة في العمر، على أحد أرصفة الطرقات في العاصمة بغداد، وقد تعرضت إلى الضرب، والطرد على يد عائلتها، (ابنها)، حيث تمكنّا بعد حوار مع ذويها، من إعادتها إلى منزلها، عند أحد أبنائها".

وأضاف العطية، في تصريح أن "العجوز كانت في وضع صعب، وتمكنا من التعرف على عنوان ذويها، وإعادتها إليهم، بعد فهم المشكلة بين الجانبين، وحلّها من قبل الفريق المختص".

 

المصدر - لبنان 24


 




 

 


 

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