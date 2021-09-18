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السبت، 18-09-2021 09:21 ص

عودة 3 رواد إلى الأرض بعد أطول مهمة صينية في الفضاء

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الوكيل الإخباري - عاد ثلاثة رواد فضاء صينيون إلى الأرض أمس، بعد قضاء أطول مهمة مأهولة للصين في الفضاء حتى الآن. وتم إبطاء كبسولة العودة للسفينة «شينتشو 12»، عند نزولها، بواسطة مظلة كبيرة، هبطت في «صحراء جوبي» شمالي الصين. 

كما ظهر على الهواء مباشرة، عبر تلفزيون الصين المركزي «سي. سي. تي. في».
وكان رواد الفضاء، ني هايشينج وليو بومينج وتانج هونجبو، قد انطلقوا من الأرض، في 17 يوليو الماضي وقضوا ثلاثة أشهر، في الفضاء، وهو رقم قياسي لرواد الفضاء الصينيين.

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وقضوا معظم رحلتهم في محطة «تيانجونغ» الفضائية، وهي تحت الإنشاء، وتتألف حتى الآن من وحدة «تيانهي» الأساسية.


ومن المقرر أن يتم استكمالها بحلول عام 2022، وتعتزم الصين إرسال وحدتين ثقيلتين أخريين، تزن كل منهما 20 طناً، إلى الفضاء، بحلول ذلك الوقت. ومن المقرر أن تتوجه مركبة شحن، تحمل المزيد من المواد الأسبوع المقبل، وسيتوجه طاقم جديد إلى محطة الفضاء في أكتوبر المقبل.

 

المصدر - البيان 

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