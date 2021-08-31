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الثلاثاء، 31-08-2021 10:39 ص

ناسا ترسل نمل على متن مركبة إلى الفضاء

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة «سبيس إكس»، المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، صاروخاً مُحملاً بعدد من النمل، وثمار الأفوكادو، وذراعاً آلية، باتجاه محطة الفضاء الدولية وتعد عملية التسليم هي الثالثة والعشرون التي تنفذها «سبيس إكس» في أقل من عقد.

وانطلق الصاروخ فالكون قبل من مركز كينيدي التابع لناسا. وبعد رفع الكبسولة دراغون، هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ بشكل عمودي على أحدث منصة لسبيس إكس في المحيط. يذكر أن الكبسولة دراغون تحمل أكثر من 2170 كيلوغراماً من الإمدادات، وأدوات التجارب.

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المصدر - البيان 

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