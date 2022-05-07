عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد مهمة لمدة 6 أشهر

الوكيل الإخباري - هبطت كبسولة الفضاء "كرو دراجون"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء، قبالة سواحل فلوريدا، بعد مهمة استغرقت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.



وعاد رواد الفضاء إلى الأرض بعد نحو 24 ساعة من مغادرتهم محطة الفضاء الدولية.

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وكانت "سبيس إكس" أرسلت، الأسبوع الماضي، أربعة رواد فضاء، ثلاثة من الولايات المتحدة، وواحد من إيطاليا، إلى محطة الفضاء الدولية، ليحلوا محل الرواد الأربعة الذين عادوا اليوم.

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