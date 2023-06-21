'عيد الأب'.. من أين جاءت الفكرة؟

الوكيل الإخباري - تحتفل العديد من دول العالم ، بـ"يوم الأب/ عيد الأب، وهي مناسبة تهدف إلى إظهار مشاعر الحب والتقدير للآباء على تضحياتهم في سبيل تربية أبنائهم.



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وفي هذه المناسبة، يتم إرسال الهدايا وكروت التهنئة، وتناول الطعام مع الآباء، أو الخروج معا في المتنزهات.



وفي الولايات المتحدة، تأخذ المناسبة بعدا اقتصاديا على غرار المناسبات المشابهة الأخرى. ويشير موقع "هيستوري" إلى أن الأميركيين ينفقون أكثر من مليار دولار سنويا على هدايا يوم الأب.



وخلال الساعات الماضية، باتت الهاشتاغات المتعلقة بيوم الأب مثل "Father's Day" و"#يوم_الأب_العالمي" و#اليوم_العالمي_للأب، من أكثر الهاشتاغات تداولا في العالم، ودول الشرق الأوسط.

ويتم الاحتفال بيوم الأب في الأحد الثالث من شهر يونيو في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، ولكن ليوم الأب أيضا جذور تعود إلى القرن السادس عشر في أوروبا وأميركا الجنوبية، حيث كان يتم تكريم الآباء ولاتزال دول في أوروبا وأميركا الجنوبية تحتفل به في يوم 19 آذار حتى الآن.



لكن التاريخ الأكثر شيوعا بين دول العالم هو الأحد الثالث من شهر يونيو وتعود جذوره إلى ولاية واشنطن الأميركية عام 1910.



ويقول موقع "هيستوري" إن امرأة من مدينة سبوكان بواشنطن، تدعى سونورا سمارت دود، كانت قد طالبت في 1910 بتحديد يوم للاحتفال بالأب، تكريما لوالدها، الذي تولى تربيتها هي وأشقائها الخمس بعد وفاة والدتهم.



إذ احتفلت ولاية واشنطن بأول عيد للأب على مستوى الولاية في 19 حزيران 1910، وهو اليوم الذي صادف تاريخ ميلاد والدها.



ومنذ ذلك الوقت انتشرت الفكرة تدريجيا.



في عام 1916، وافق الرئيس وودرو ويلسون، الذي وقع إعلانا يؤسس لعيد الأم، على الفكرة، لكنه لم يوقع مرسوما خاصا بها.



وفي عام 1966، أصدر الرئيس الأميركي، ليندون جونسون، أول إعلان رئاسي لتكريم الأب. وجعل الإعلان الأحد الثالث من شهر يونيو مناسبة للاحتفال بالأب.

وفي كل عام منذ ذلك الحين، يصدر الرؤساء بيانات رئاسية بمناسبة عيد الأب.



وفي عيد الأب لهذا العام، أصدر الرئيس، جو بايدن، بيانا جاء فيه: "في جميع أنحاء أميركا، يعمل الآباء بلا كلل يوميا لبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم.. .يساعد الآباء أطفالهم في التغلب على أصعب تحديات الحياة، وتعزيز ثقتهم".



وأوعز بايدن إلى المسؤولين في الحكومة "برفع علم الولايات المتحدة على جميع المباني الحكومية في هذا اليوم" من أجل تكريم "آبائنا الأحياء والمتوفين، وكي نظهر لهم الحب والامتنان الذي يستحقونه".

لبنان 24

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