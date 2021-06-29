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الثلاثاء، 29-06-2021 01:34 م

'غزال' يتسبب بغرامة كبيرة لرجلين خرقا الحظر في استراليا

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الوكيل الإخباري - ضطر رجلان أستراليان لدفع غرامة بقيمة 1000 دولار أسترالي، بعدما اتصلا بالشرطة لإنقاذهما من غزال فاجأهما أثناء حصولهما على حمام شمسي على الشاطئ.

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وقالت الشرطة الأسترالية إنّ الحادثة وقعت في منتزه رويال ناشونال بارك الواقع جنوب سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث فاجأ الغزال الرجلين ودفعهما للفرار باتجاه غابة المتنزه.

 

وبعدما ضلا طريق العودة اتصلا بخدمات الطوارئ التي قامت بمساعدتهما قبل أن تغرمهما الشرطة ب1000 دولار كندي، ما يعادل 760 دولارا أمريكيا بسبب خرقهما الحظر المفروض في منطقة سيدني، والذي يمنع السكان من مغادرة المنزل يوم السبت لمدة أسبوعين.


يُذكر أنّ السلطات الأسترالية، فرضت هذا الحظر بعدما سجلّت المنطقة ارتفاعاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

 

المصدر - عن قناة 218 




 




 

 


 

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