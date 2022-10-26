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الأربعاء، 26-10-2022 11:18 ص

غينيس تحدد اسوأ يوم في الاسبوع

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الوكيل الإخباري - قالت «غينيس» عبر «تويتر»: «نعطي يوم الإثنين الرقم القياسي لأسوأ يوم في الأسبوع. وهذا الاختيار على أساس أن أول يوم في الأسبوع بطيء وممل».

وسرعان ما أثارت التغريدة ضجة على المواقع بعد نشرها، ولاقت تأييد معظم المغردين، فيما سخر آخرون بالقول، إن الموسوعة تأخرت في الوصول إلى هذه الخلاصة الحتمية التي تنطبق على الجميع. في المقابل، اعتبر بعض الذين ينتمون إلى «مدرسة المثاليات»، أن الموظف الذي يحب عمله يجد أن جميع أيام الأسبوع متشابهة، أما الذي يعمل في بيئة غير صحية فسيكره كل أيام الاسبوع .

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عكاظ 

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