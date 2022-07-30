الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحديث القطاع العام: 206 مبادرات منها 31 في الهيكل الحكومي تتضمن دمج وزارات

الصحة تنفي وجود نية للسماح بممارسة اعمال الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة

الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة

وزير الاستثمار: الخارطة الاستثمارية ستكون جاهزة في أيلول

صحة جرش: لجنة تحقيق بحادثة الطعن في مستشفى جرش الحكومي

اقتصاد النواب توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

البلقاء التطبيقية تشارك باليوم العالمي لحماية الطبيعة

وزارة الخارجية تعزي الإمارات بضحايا السيول

الخصاونة يعلن عن خطة تطوير القطاع العام اليوم الاحد

التربية تُطلق منصة إلكترونية جديدة - رابط

السبت، 30-07-2022 01:54 م

فرصة لكل عاطل عن العمل.. "مكافأة مغرية" للعاملين الجدد في أستراليا!

666666666666666666


الوكيل الإخباري-تقدم الشركات الأسترالية مكافآت تسجيل دخول لسوق العمل تصل إلى 10000 دولار لإغراء العمال الجدد للعمل، حيث تسجل أستراليا أدنى مستوى للبطالة منذ 48 عاماً.

اضافة اعلان


فمن البيع بالتجزئة إلى الضيافة، هناك حاجة ماسة لمزيدٍ من العمال لمواكبة الطلبات المتزايدة ولتعويض نقص العمال الدوليين، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".


كما تشاهد الآن لافتات تعرض فرص عمل على معظم نوافذ المتاجر في أستراليا.
وقال وزير العمل الأسترالي “توني بيرك”، إنه لم يكن هناك وقت أفضل للحصول على وظيفة في أستراليا، مُشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، نحن في وضع يكون لدينا فيه عدد العاطلين عن العمل مساوياً تقريباً لعدد الوظائف الشاغرة في البلاد، وكل شخص إضافي في القوة العاملة هو شخص يدفع الضرائب.


يُذكر أنه لدى شركة Coles Group العالمية الآلاف من الوظائف المتاحة عبر متاجرها، والتي تشمل مركز التوزيع وعمل عبر الإنترنت.


وقال أحد المسؤولين في Coles إن لدينا أكثر من 4000 وظيفة متاحة، متضمنة سائقي التوصيل، والخبازين التجاريين، وأعضاء الفريق في محال السوبر ماركت ومواقع Coles Express.

 



سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
47-081257-car-brakes-vibration-speed_700x400

انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات

indian_wedding_traditions

الهند .. شروط غريبة في عقد زواج !

222

مخلوق غريب يفاجئ صياد في أمريكا

208738

خطوة جديدة من ويل سميث لـ كريس روك بعد الصفعة التي أحدثت ضجة في مواقع التواصل !

image

ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا توفي في الفضاء؟

173-193637-date-fall-lost-chinese-missile-2

تحديث.. الفلك الدولي يعلن أن الوطن العربي في مأمن من حطام الصاروخ الصيني

أخبار متعلقة
فوائد_نحل_العسل

عسل النحل .. دراسة واعدة لعلاج سرطان الثدي

o-A-LONELY-OLD-WOMAN-facebook

رحيل معمّرة أسترالية عن عمر 107 أعوام -صورة