فرصة لكل عاطل عن العمل.. "مكافأة مغرية" للعاملين الجدد في أستراليا!

الوكيل الإخباري-تقدم الشركات الأسترالية مكافآت تسجيل دخول لسوق العمل تصل إلى 10000 دولار لإغراء العمال الجدد للعمل، حيث تسجل أستراليا أدنى مستوى للبطالة منذ 48 عاماً.

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فمن البيع بالتجزئة إلى الضيافة، هناك حاجة ماسة لمزيدٍ من العمال لمواكبة الطلبات المتزايدة ولتعويض نقص العمال الدوليين، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".



كما تشاهد الآن لافتات تعرض فرص عمل على معظم نوافذ المتاجر في أستراليا.

وقال وزير العمل الأسترالي “توني بيرك”، إنه لم يكن هناك وقت أفضل للحصول على وظيفة في أستراليا، مُشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، نحن في وضع يكون لدينا فيه عدد العاطلين عن العمل مساوياً تقريباً لعدد الوظائف الشاغرة في البلاد، وكل شخص إضافي في القوة العاملة هو شخص يدفع الضرائب.



يُذكر أنه لدى شركة Coles Group العالمية الآلاف من الوظائف المتاحة عبر متاجرها، والتي تشمل مركز التوزيع وعمل عبر الإنترنت.



وقال أحد المسؤولين في Coles إن لدينا أكثر من 4000 وظيفة متاحة، متضمنة سائقي التوصيل، والخبازين التجاريين، وأعضاء الفريق في محال السوبر ماركت ومواقع Coles Express.





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