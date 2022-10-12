الأربعاء 12-10-2022
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الأربعاء، 12-10-2022 12:27 م

فنان عراقي يبدع برسم لوحة بالخط الكوفي يتم قراءتها من السماء - صور

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الوكيل الإخباري - خط الفنان العراقي باسم مهدي لوحة بقياس 2 كم بالخط الكوفي بعنوان "أنقذوا الأهوار" في محاولة لتسليط الضوء على جفاف الأهوار جنوبي العراق.

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وخط اللوحة في أهوار "الجبايش" أحد أشهر أهوار العراق التي تعاني من جفاف كبير بسبب نقص تدفق المياه إليها.


وبلغ قياس اللوحة التي خطت بالخط الكوفي 2000 متر مربع، ورسمها من مادة القصب.


واستغرق التخطيط للوحة التي كانت بجهد شخصي دون مساعدة أي جهة حكومية أو غير حكومية، 30 يوما، بينما تنفيذها فكان ليوم كامل تقريبا.

 


 


 


 

 

روسيا اليوم 

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