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الإثنين، 17-01-2022 03:39 م

فوربس.. طفلة روسية ضمن الأعلى دخلاً على يوتيوب

طفلة-روسية


الوكيل الإخباري - أعلنت مجلة "فوربس" المتخصصة بمجال الأعمال عن إدراج فتاة روسية (7 أعوام) في قائمة المدونين الأعلى دخلاً في العالم على منصة "يوتيوب".

ذكرت المجلة الأمريكية أن الطفلة الروسية ناستيا رادزينسكايا، احتلت المركز السادس في قائمة تصنيف المدونين، وذلك بصفتها واحدة من المدونين الأعلى أجراً على يوتيوب . 

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وتعد الروسية ناستيا من أكثر المدونين دخلاً خلال العام الماضي، حيث استطاعت جني 2 مليار روبل (18 مليون دولار أمريكي). وبحسب تقرير قناة "إزفيستيا" الروسية ظهرت المدونة الروسية على منصة "يوتيوب" في عام 2016 وبحلول عام 2017، كان حوالي 2.5 مليون شخص قد اشتركوا بالقناة. 

الجدير بالذكر أن قناة الطفلة على يوتيوب تخاطب الأطفال وتسرد عليهم تفاصيل من حياة أناستاسيا رادزينسكايا، بما في ذلك عن زياراتها لمدن الملاهي للأطفال في بلدان مختلفة.

البيان 

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