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الثلاثاء، 08-03-2022 01:59 م

فيتنام.. رجل يهدي امرأة باقة ورد وقطع ذهب بـ 307 آلاف دولار بمناسبة يوم المرأة العالمي

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الوكيل الإخباري - بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قرر رجل ينحدر من مدينة "دا نانج" الساحلية الواقعة في وسط فيتنام، أن يهادي امرأة من أقاربه بهدية مميزة عبارة عن "باقة" من الورد وقطع من الذهب، تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامي (307 آلاف دولار أمريكي).

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بأن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب وتوجه بها أمس الأول الأحد إلى أحد متاجر بيع الزهور، وطلب من صاحبة المتجر تجهيز الباقة الفريدة.

ويشار إلى أن قطعة الذهب الواحدة من القطع ذات الشكل المستطيل التي أحضرها الرجل، كانت تزن 37.5 جراما (1.2 أوقية).


وقالت صاحبة المتجر، وتدعى لونج تي جياو، إن الرجل دفع لها 20 مليون دونج فيتنامي من أجل تحضير الباقة، موضحة أنه أخبرها بأن الباقة كانت هدية لامرأة في مدينة "كان تو" بجنوب البلاد، بمناسبة "يوم المرأة العالمي".


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