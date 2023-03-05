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الأحد، 05-03-2023 04:15 م

فيديو ..استهتار الشرطة يودي بحياة سيدة ستينية في أمريكا

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الوكيل الإخباري - في حادثة مؤسفة، توفيت سيدة ستينية في ولاية تينيسي الأميركية بسكتة دماغية، جراء استهتار الشرطة بحالتها الصحية، وإخراجها من أحد مشافي الولاية عنوة

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ووثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إخراج الشرطة للضحية المدعوة ليزا إدواردز، عنوة من أحد مشافي ولاية تنيسي الأميركية، عقب تلقيهم بلاغا من إدارة المستشفى يطلب منهم إخراجها.

ويظهر مقطع الفيديو، ليزا، وهي تشرح للشرطة وضعها الصحي، وإصابتها بالربو، وأنها غير قادرة على التنفس جيدا، حتى أنها أخرجت جهاز الربو خاصتها، وأرته للشرطة حتى يرأفوا بحالها، لكنهم سخروا منها، واتهموها بـ "التمارض"، وخصوصا بعد حصولهم على تأكيد من إدارة المشفى أنها بحالة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية.

وبعد ذلك، يظهر المقطع إدخال عناصر الشرطة للسيدة إلى سيارتهم بالقوة، وهي تردد عبارة "لا أستطيع التنفس"، و"ستتسببون بموتي"، ومن ثم توقفت عن الحديث، لتتوقف السيارة ويتفاجأ عناصر الشرطة بالسيدة فاقدة للوعي في المقعد الخلفي.

 

ويظهر المقطع محاولة رجال الشرطة إيقاظها بلا جدوى، ما دفعهم لطلب الإسعاف بسرعة، لاعتقادهم أن المرأة على قيد الحياة وأنها ما زالت "تتمارض"، ليصدموا بعد وصول الإسعاف أن المرأة توفيت بسكتة دماغية، نتيجة توقف وصول الأكسجين إلى خلايا دماغها.

 

 

 

لبنان 24

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