فيديو.. تصرف توم كروز العفوي يُحرج كيت ميدلتون

الوكيل الإخباري-من المعروف أن لدى أفراد العائلة المالكة البريطانية مجموعة من البروتوكولات والقوانين الصارمة التي عليهم الالتزام بها في حياتهم اليومية وبين عامة الشعب، وهو ما تم خرقه مرات عدة في الآونة الأخيرة من خلال الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.



فبعد صورة السيلفي الشهيرة مع سيدة، شارك الأمير وزوجته في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick، بحضور بطلة النجم توم كروز، الذي ساهم في خرق أحد بروتوكولات العائلة المالكة من خلال تصرفه العفوي واللبق مع زوجته، حيث تصدّر مشهد مساعدته لها وإمساكه بيدها وسائل الإعلام على اعتبار أن هذه الحركة ممنوعة على العائلة البريطانية.

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وأظهرت لقطات الكاميرات لحظة مساعدة النجم العالمي للدوقة حيث أمسك بيدها لحظة صعودها السلالم بفستانها الأسود الطويل، وهو ما يعتبره البعض كسراً للبروتوكول الملكي، فمن غير اللائق لمس أحد أفراد العائلة المالكة، أما عندما يتعلق الأمر بالملكة، فلا يُسمح لأحد بأخذ يدها إلا إذا طلبت هي المساعدة أولاً.