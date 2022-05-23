الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

تسعيرة ثانية اليوم الاثنين ترفع أسعار الذهب محلياً 30 قرشاً

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

الخرابشة: نعمل لتكوين شراكات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مستشفى الجامعة الأردنية يعطل أعماله الخميس بمناسبة عيد الاستقلال

البلبيسي: لقاح جدري الماء لا يحمي من جدري القرود

الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

الإثنين، 23-05-2022 01:52 م

فيديو.. تصرف توم كروز العفوي يُحرج كيت ميدلتون

de54d46deeb4f468259aae9c6665d637


الوكيل الإخباري-من المعروف أن لدى أفراد العائلة المالكة البريطانية مجموعة من البروتوكولات والقوانين الصارمة التي عليهم الالتزام بها في حياتهم اليومية وبين عامة الشعب، وهو ما تم خرقه مرات عدة في الآونة الأخيرة من خلال الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

فبعد صورة السيلفي الشهيرة مع سيدة، شارك الأمير وزوجته في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick، بحضور بطلة النجم توم كروز، الذي ساهم في خرق أحد بروتوكولات العائلة المالكة من خلال تصرفه العفوي واللبق مع زوجته، حيث تصدّر مشهد مساعدته لها وإمساكه بيدها وسائل الإعلام على اعتبار أن هذه الحركة ممنوعة على العائلة البريطانية.

اضافة اعلان


وأظهرت لقطات الكاميرات لحظة مساعدة النجم العالمي للدوقة حيث أمسك بيدها لحظة صعودها السلالم بفستانها الأسود الطويل، وهو ما يعتبره البعض كسراً للبروتوكول الملكي، فمن غير اللائق لمس أحد أفراد العائلة المالكة، أما عندما يتعلق الأمر بالملكة، فلا يُسمح لأحد بأخذ يدها إلا إذا طلبت هي المساعدة أولاً.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a19733c5-30a0-4b44-9871-6ba9a844b2de

اكتشاف إنزيم يذيب البلاستيك بسرعة قياسية في المانيا

car

5 عوامل تسبب اندلاع النيران في السيارات

9999999999

فيديو مرعب .. أسد يلتهم اصبع احد عمال حديقة حيوان في جامايكا

صور-تخرج

صور.. امريكية تحصل على درجة البكالوريوس بعمر 82 عاماً

Plan-Your-Trip-Via-Google-Map

دولة منعزلة لا تصلها خرائط جوجل .. أين تقع ؟

قرد

متى وأين ظهر جدري القرود أول مرة؟