فيديو لا يحتمل لأم نسيت رضيعها.. ثم أنقذته من موت محقق في العاصمة الكمبودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس لنجاة أم مع أطفالها الأربعة، قبل أن ينهار سقف منزلهم، فيما كان الرضيع قاب قوسين أو أدنى من الموت بعدما نسته والدته.

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فقد أظهرت كاميرا مراقبة من داخل أحد المنازل في العاصمة الكمبودية لحظة سقوط سقف أحد البيوت قبل هروب أم تحمل طفلا، بينما اثنان آخران يلهوان بجانبها، فيما الرابع كان يجلس على مشاية، ما دفع الأم للركض ولحقها الصغار، لكنها نست الرابع ثم عادت وسحبته في اللحظة الأخيرة، لينهار بعدا ثوانٍ السقف بالكامل.



من جانبها، قالت الأم “كان سيموت لو سقط السقف عليه. لقد كانت غريزتي فقط أن أهرب عندما رأيت السقف يتساقط”، مضيفة “شيء ما جعلني أنظر إلى الوراء، ورأيته هناك، لذلك ركضت وأمسكت به.



وقالت وكالة الأنباء إن سبب انهيار السقف هو البناء السيئ والأمطار الغزيرة التي أضعفت المبنى في الآونة الأخيرة.



والحادثة وقعت يوم 3 يوليو الجاري في العاصمة بنوم بنه.

A mother and her children in Cambodia narrowly escaped after the ceiling of their house collapsed onto them. pic.twitter.com/hmGJWJ5cSo July 13, 2023

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