فيديو للحظة العثور على العائلة السودانية التي علقت في صحراء ليبيا حتى الموت

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو نُشر السبت 13 فبراير/شباط 2021، لحظة العثور على عائلة سودانية علقت في صحراء ليبيا حتى ماتت. في حادثة مأساوية أثارت تفاعلاً كبيراً بين مستخدمين عرب لشبكات التواصل الاجتماعي.

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قناة “العربية الحدث” نشرت الفيديو الذي أظهر لحظة وصول عدد من الأشخاص إلى مكان وجود سيارة العائلة، التي عُثر عليها في منطقة الكفرة، الواقعة جنوب شرق ليبيا. حيث كان أفرادها قد انطلقوا من مدينة الفاشر السودانية إلى المدينة الليبية للقاء أقاربهم.



يظهر في الفيديو جثة أحد الضحايا، كانت على بعد أمتار من السيارة. وبجانبها هاتف محمول، كما أظهرت اللقطات عدداً من جوازت السفر والوثائق الشخصية. ورُزماً من الأموال كانت بحوزة العائلة السودانية.



كانت نيابة مدينة الكفرة قد قالت إنه تم العثور على العائلة السودانية على بعد نحو 400 كلم جنوب شرق المدينة. التي تُعد قريبة من حدود مصر والسودان.



النيابة أشارت إلى أن السيارة كان يستقلها 21 شخصاً، وأنه عُثر على جثامين 8 موتى منهم. فيما لا يزال مصير بقية الركاب مجهولاً، ونشرت صوراً من مكان الحادث. أظهرت أن المنطقة المحيطة بالسيارة كانت مليئة بعلامات خطوات الأقدام.

وبحسب موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية“ فإن حادثة العائلة السودانية. تلقي الضوء على المآسي والكوارث التي تشهدها المنطقة الممتدة من جنوب الكفرة حتى حدود السودان، في ظل غياب الدولة وحرس الحدود.



أشار الموقع إلى أن حوادث مماثلة تحدث بين الحين والآخر، يروح ضحيتها المئات من الضحايا سنوياً في تلك المنطقة. سواء من المهاجرين غير الشرعيين أو المسافرين براً عبر الصحراء.

المصدر : تركيا الان





