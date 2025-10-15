افحص بيدك! دليل سريع لمعرفة صلاحية الجبن من ملمسه

1. الرائحة واللون
الجبن الطبيعي له رائحة واضحة ونقية (حليب، قشدة، مكسرات).
الروائح النفاذة كالأمونيا قد تشير إلى فساد، باستثناء الأنواع المعتمدة على العفن مثل الريكفور.
اللون يجب أن يكون متجانسًا دون تصبغات أو بقع، والصبغات الزاهية غالبًا صناعية.
2. الطعم
الطعم المتوازن هو مفتاح الجودة: ملوحة، حلاوة، حموضة متناغمة.
كل نوع له شخصية: الكريمي ناعم، المعتق غني بنكهات كراميل أو دخان.
الجبن التجاري يترك طعمًا حامضًا أو باهتًا.
3. القوام
الكريمي: ناعم وحريري.
شبه الصلب: متماسك ومرن.
الصلب: ملمس بلوري، يدل على نضج مثالي.
أي تكتل أو جفاف مفرط علامة على عيب في التصنيع أو التخزين.
4. الإضافات
التوابل الجيدة تعزز الطعم، لكن استخدامها لإخفاء النكهة الأصلية علامة على جودة منخفضة.
5. نصائح اختيار وتخزين
اشترِ من مصادر موثوقة.
تذوّق قبل الشراء إن أمكن.
لف الجبن بورق شمع وخزنه بين 4 – 8°C.
أخرجه من الثلاجة قبل التقديم بنصف ساعة للحصول على أفضل نكهة.
خلاصة:
الجبن الجيد لا يُعرف بالسعر فقط، بل بالحواس: الرائحة، الطعم، القوام. تذوّق بتأني، وستعرف الفرق.
-
