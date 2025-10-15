افحص بيدك! دليل سريع لمعرفة صلاحية الجبن من ملمسه

الوكيل الإخباري- الجبن ليس مجرد طعام، بل حكاية تراث وطبيعة ومهارة. يستهلك العالم أكثر من 22 مليون طن سنويًا، لتصبح الأجبان ثاني أكثر منتجات الألبان استهلاكًا بعد الحليب. ومع انتشار الأجبان الصناعية، أصبح تمييز الجبن الجيد تحديًا حقيقيًا.

اضافة اعلان



1. الرائحة واللون

الجبن الطبيعي له رائحة واضحة ونقية (حليب، قشدة، مكسرات).

الروائح النفاذة كالأمونيا قد تشير إلى فساد، باستثناء الأنواع المعتمدة على العفن مثل الريكفور.

اللون يجب أن يكون متجانسًا دون تصبغات أو بقع، والصبغات الزاهية غالبًا صناعية.



2. الطعم

الطعم المتوازن هو مفتاح الجودة: ملوحة، حلاوة، حموضة متناغمة.

كل نوع له شخصية: الكريمي ناعم، المعتق غني بنكهات كراميل أو دخان.

الجبن التجاري يترك طعمًا حامضًا أو باهتًا.



3. القوام

الكريمي: ناعم وحريري.

شبه الصلب: متماسك ومرن.

الصلب: ملمس بلوري، يدل على نضج مثالي.

أي تكتل أو جفاف مفرط علامة على عيب في التصنيع أو التخزين.



4. الإضافات

التوابل الجيدة تعزز الطعم، لكن استخدامها لإخفاء النكهة الأصلية علامة على جودة منخفضة.