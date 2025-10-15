عنكبوت في أذن طفل يثير دهشة الأطباء في روسيا

كان التشخيص المبدئي يشير إلى التهاب أذن شائع، لكن أثناء فحص الأذن باستخدام منظار متخصص، لاحظ الطبيب تراكمًا غير معتاد للشمع استدعى التدخل بحذر. وفجأة، قفز عنكبوت أسود كبير من قناة الأذن، مما أصاب الطفل بالذعر وأجبر الأطباء على التصرف بسرعة لتجنب أي إصابة.
