عنكبوت في أذن طفل يثير دهشة الأطباء في روسيا

الوكيل الإخباري- في حادثة نادرة أثارت دهشة الطاقم الطبي، اكتشف أطباء مستشفى كورومكان في مقاطعة بورياتيا الروسية عنكبوتًا داخل أذن طفل جاء يشكو من ألم شديد.



كان التشخيص المبدئي يشير إلى التهاب أذن شائع، لكن أثناء فحص الأذن باستخدام منظار متخصص، لاحظ الطبيب تراكمًا غير معتاد للشمع استدعى التدخل بحذر. وفجأة، قفز عنكبوت أسود كبير من قناة الأذن، مما أصاب الطفل بالذعر وأجبر الأطباء على التصرف بسرعة لتجنب أي إصابة.

تم إخراج العنكبوت بأمان، وأكدت الفحوصات النهائية أن أذن الطفل سليمة تمامًا ولا تعاني أي ضرر.