دهسا بالترام.. شاهد نجاة فتاة بأعجوبة من الموت في تركيا

الوكيل الإخباري- نجت فتاة من الموت بأعجوبة في مدينة قيصري التركية، بعدما كاد الترام أن يدهسها في محطة الانتظار.

وأظهر مقطع فيديو متداول أن الفتاة كانت تضع سماعات الأذن متصلة بهاتفها، مما منعها من سماع صوت الترام القادم، فخطت دون انتباه في مساره.



وفي لحظة حاسمة، تدخل أحد موظفي الأمن في المحطة بسرعة وحس ملاحظة عالي، فأعادها فورًا إلى الرصيف قبل وقوع الكارثة.



وأشاد ناشطو التواصل الاجتماعي بشجاعة الموظف ويقظته، فيما عبر آخرون عن قلقهم من خطورة الانشغال بالهاتف أثناء عبور الطرق والمخاطر التي قد تنتج عن ذلك.

