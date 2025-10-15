الأربعاء 2025-10-15 10:24 ص
 

مشهد بطولي.. رد فعل طفلة تركية حين سماعها النشيد الوطني لبلادها

2
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-10-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لطفلة تركية صغيرة أظهرت موقفًا وطنياً استثنائياً أثناء استماعها للنشيد الوطني.

اضافة اعلان


وظهرت الطفلة في فناء المدرسة، حيث رفضت مغادرة المكان رغم هطول الأمطار بغزارة وبرودة الجو الشديدة، مصرة على الوقوف حتى انتهاء النشيد تعبيرًا عن حبها واحترامها لوطنها.


وأثارت تصرفات الطفلة إعجاب النشطاء الذين أشادوا بحسها الوطني وروحها العالية، واعتبروها قدوة حقيقية تعكس معدنًا أصيلاً من الولاء والانتماء.

 

 

 

 

ارم نيوز  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

منوعات إنقاذ فيل رضيع رفضته أمه وسط الفيضانات في الهند - فيديو

dag

أخبار الشركات الملكية الأردنية ترفع عدد طائرات اسطول ايرباص A320neo الى 12 طائرة جديدة

66

منوعات دهسا بالترام.. شاهد نجاة فتاة بأعجوبة من الموت في تركيا

xg

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يجدد شراكته مع تكية أم علي ويواصل دعمه لبرامجها الإنسانية

إنا لله وإنا إليه راجعون

خاص بالوكيل بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين ديوان نتنياهو: نطالب حماس بالالتزام بتعهداتها

khk

أخبار الشركات تحت رعاية "البوتاس العربية" افتتاح ورشة "اقتصاديات الأسمدة والتحديات المستقبلية" بمشاركة عربية ودولية واسعة

2

منوعات مشهد بطولي.. رد فعل طفلة تركية حين سماعها النشيد الوطني لبلادها



 
 





الأكثر مشاهدة