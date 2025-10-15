مشهد بطولي.. رد فعل طفلة تركية حين سماعها النشيد الوطني لبلادها

وظهرت الطفلة في فناء المدرسة، حيث رفضت مغادرة المكان رغم هطول الأمطار بغزارة وبرودة الجو الشديدة، مصرة على الوقوف حتى انتهاء النشيد تعبيرًا عن حبها واحترامها لوطنها.
وأثارت تصرفات الطفلة إعجاب النشطاء الذين أشادوا بحسها الوطني وروحها العالية، واعتبروها قدوة حقيقية تعكس معدنًا أصيلاً من الولاء والانتماء.
