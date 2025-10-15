إنقاذ فيل رضيع رفضته أمه وسط الفيضانات في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت الهند حادثة مؤثرة تم خلالها إنقاذ فيل رضيع يبلغ 15 يومًا بعد أن رفضته والدته أثناء فيضانات شديدة. تدخل ضباط دائرة الغابات الهندية بسرعة لنقله بأمان وسط تيارات المياه القوية.

ورُفع الفيل الصغير بعناية إلى شاحنة لنقله إلى مرفق رعاية متخصص حيث يتلقى التغذية والرعاية الطبية والدعم العاطفي اللازمين.



ويعتبر رفض الأم لطفلها سلوكًا نادرًا قد ينتج عن إجهاد أو مشاكل صحية، مما يعرض حياة الفيل الصغير للخطر. وأكد المسؤولون أن الفيل الآن بصحة جيدة ويتفاعل بشكل إيجابي، في مؤشر إلى نجاح عملية الإنقاذ.





