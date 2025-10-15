إنقاذ فيل رضيع رفضته أمه وسط الفيضانات في الهند - فيديو

ورُفع الفيل الصغير بعناية إلى شاحنة لنقله إلى مرفق رعاية متخصص حيث يتلقى التغذية والرعاية الطبية والدعم العاطفي اللازمين.
ويعتبر رفض الأم لطفلها سلوكًا نادرًا قد ينتج عن إجهاد أو مشاكل صحية، مما يعرض حياة الفيل الصغير للخطر. وأكد المسؤولون أن الفيل الآن بصحة جيدة ويتفاعل بشكل إيجابي، في مؤشر إلى نجاح عملية الإنقاذ.
After failed reunion attempts with her mother, as a last resort, she’s under expert care at one of our Pilkhana.
Healthy, active, and responding well. Such small kid. pic.twitter.com/EgpcggMP7j
