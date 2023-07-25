فيديو متداول يثير الغضب.. شاهد لحظة اعتداء الشرطة التركية على مصري بالضرب

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أفراد من الشرطة التركية وهم يضربون مواطناً مصرياً في الشارع.



ووفقاً لمصادر مصرية، فإن الشخص المتعرض للضرب يدعى محمود محمد الشحات، وهو من مواليد عام 1984 في محافظة القاهرة.

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ويعتقد أن سبب توقيفه هو انتهاء صلاحية جواز سفره منذ عام 2022، بالإضافة إلى مقاومته للشرطة التركية، مما أدى إلى تعرضه للاعتداء بهذا الشكل.



ووفقاً للمصادر، اعتبرت الشرطة التركية الشحات مهاجراً غير شرعي، ووضعته في سجن الأجانب بمدينة إسطنبول، حيث يُعتقد أنه سيخضع لعملية ترحيل.

هذا تعامل الشرطة التركية مع المصري محمود محمد الشحات، مجهول المصير حالياً (نقلاً عن ذويه) #العنصرية في تركيا ليست ضد شعب بعينه بل ضد كل ماهو غير تركي!!! pic.twitter.com/EP3l1fLRFA July 21, 2023

قضية رأي العام