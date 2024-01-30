الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

سماع أصوات اشتباكات بالمناطق المتاخمة لمستشفى الشفاء

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

تسجيل صوتي - الهلال الأحمر يوثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلة

وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الجنوبية

الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني آلية إيصال مساعدات فورية إلى غزة

اضطرابات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن الجوي عالمياً

صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

الثلاثاء، 30-01-2024 12:01 م

فيديو- مسافر يفتح باب الطوارئ لطائرة في المكسيك

_121170158_planepoogettyimages-1135673520


الوكيل الإخباري - في حادثة جديدة عاشها قطاع الطيران لكن هذه المرة في مدرج مطار مدينة مكسيكو، اعتقلت السلطات رجلا بعدما فتح باب الطوارئ في الطائرة ومشى على جناحها، بعدما تأخرت عن إقلاعها حوالي 4 ساعات.

اضافة اعلان

 

وأقدم الرجل على فعلته بعدما ظلت الطائرة، المتوجهة إلى مدينة غواتيمالا، عالقة على مدرج المطار، لحوالي 4 ساعات من دون تهوية ولا ماء لراكبيها.

كما قالت سلطات مطار مدينة مكسيكو في بيان إن الراكب "وقف على جناح الطائرة ثم دخل مرة أخرى إلى المقصورة، دون التأثير على الطائرة أو أي شخص آخر.

لكن اللافت في الأمر، أن ركاب الرحلة وقعوا على بيان اتهم شركة الطيران "إيرومكسيكو"، المشغلة للطائرة، بتأخير الإقلاع لمدة 5 ساعات، من دون تهوية أو ماء، وكتبوا "جميع الركاب على متن الرحلة المتوجهة من مطار مدينة مكسيكو إلى مدينة غواتيمالا يصرحون أن الراكب الذي فتح نافذة الطوارئ، فعل ذلك لحماية كل واحد فينا، وبدعم منا، لأن التأخير وانعدام التهوية شكلا خطرا على الركاب".

كما أضافوا، في البيان، الذي وزع بأسمائهم وتوقيعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: أنه "أنقذ حياتنا".

 

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1158295-638421400368930096

سمكة قرش تهاجم طفلا وتلتهم ساقه في جزر البهاما

قرش.jpg تعديل

شاهد أول رؤية لسمكة قرش بيضاء حديثة الولادة في المحيط الهادئ

jwthr (1)

زواج دام 60 دقيقة.. فرحة تحولت الى مأساة في احدى الدول

elaosboa38142

كيف يحدث الكسوف.. فيديو مذهل للحظات تغرق الكوكب في الظلام

لفلفلفلفلفل

5 أضعاف تيتانيك.. شاهد أكبر سفينة سياحية في العالم

1706463239_1_PAY-British-base-jumper-33-dies-when-parachute-fails-on-tower-block-leap-in-Thailand

سجل قفزة موته.. شاهد مظلياً يهبط جثة من الطابق الـ 29 في تايلاند

أخبار متعلقة
main-aircraft

منع من الصعود إلى الطائرة لوصوله متأخرا .. فأخر المطار كله في الهند

204172

شاهد طيار سعودي يتحدى الرياح وسط عاصفة هائلة ويهبط في لندن

2018_10_16_0_53_52_684

فيديو مرعب.. اشتعال طائرة بالجو في أمريكا

pexels-magda-ehlers-2543304

ثعبان بين الركاب.. هلع على متن طائرة في تايلاند - فيديو

image (2)

فيديو .. انفجار نافذة طائرة ركاب يجبرها على الهبوط اضطرارياً في أمريكا