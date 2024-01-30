فيديو- مسافر يفتح باب الطوارئ لطائرة في المكسيك

الوكيل الإخباري - في حادثة جديدة عاشها قطاع الطيران لكن هذه المرة في مدرج مطار مدينة مكسيكو، اعتقلت السلطات رجلا بعدما فتح باب الطوارئ في الطائرة ومشى على جناحها، بعدما تأخرت عن إقلاعها حوالي 4 ساعات.



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وأقدم الرجل على فعلته بعدما ظلت الطائرة، المتوجهة إلى مدينة غواتيمالا، عالقة على مدرج المطار، لحوالي 4 ساعات من دون تهوية ولا ماء لراكبيها.



كما قالت سلطات مطار مدينة مكسيكو في بيان إن الراكب "وقف على جناح الطائرة ثم دخل مرة أخرى إلى المقصورة، دون التأثير على الطائرة أو أي شخص آخر.



لكن اللافت في الأمر، أن ركاب الرحلة وقعوا على بيان اتهم شركة الطيران "إيرومكسيكو"، المشغلة للطائرة، بتأخير الإقلاع لمدة 5 ساعات، من دون تهوية أو ماء، وكتبوا "جميع الركاب على متن الرحلة المتوجهة من مطار مدينة مكسيكو إلى مدينة غواتيمالا يصرحون أن الراكب الذي فتح نافذة الطوارئ، فعل ذلك لحماية كل واحد فينا، وبدعم منا، لأن التأخير وانعدام التهوية شكلا خطرا على الركاب".



كما أضافوا، في البيان، الذي وزع بأسمائهم وتوقيعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: أنه "أنقذ حياتنا".





Abrió la puerta de un avión de Aeroméxico ante la desesperación tras pasar más de cuatro horas sin circulación de aire ni agua; La Guardia Nacional lo detuvo. Un Hombre abrió la salida de emergencia de un avión, en un ataque de pánico y es apoyado por otros pasajerosAbrió la puerta de un avión de Aeroméxico ante la desesperación tras pasar más de cuatro horas sin circulación de aire ni agua; La Guardia Nacional lo detuvo. pic.twitter.com/MYz8fLmqW0 January 28, 2024

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