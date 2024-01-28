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الأحد، 28-01-2024 09:28 ص

منع من الصعود إلى الطائرة لوصوله متأخرا .. فأخر المطار كله في الهند

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الوكيل الإخباري - ألقت شرطة دلهي الهندية القبض على رجل بتهمة توجيه تهديد كاذب بوجود قنبلة لرحلة سبايس جيت المتجهة إلى دلهي في 24 يناير بمحاولة منه لتأخيرها عمدًا بعد منعه من الصعود إلى الطائرة لوصوله متأخرًا عن موعد الإقلاع.

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وكشفت الشرطة الهندية عن هوية المتهم الذي يدعى جاي كريشان كومار ميهتا (25 عامًا). وقال بيان رسمي إن رجال الشرطة من مركز شرطة مطار أنديرا غاندي اعتقلوه يوم السبت بعدما أجرى مكالمة للإبلاغ عن وجود قنبلة في الطائرة .

 

تلقى مكتب حجز SpiceJet مكالمة هاتفية في 24 يناير بشأن وجود قنبلة على متن رحلة SG 8496 المتجهة من داربهانجا في بيهار إلى دلهي، وأدى الحادث إلى حالة تأهب "كاملة" في مطار دلهي وسط إجراءات أمنية مشددة.


تم إنزال جميع ركاب الرحلة وتم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة بينما سارع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي ومسؤولو المطار لإجراء تفتيش شامل كما تأخرت حركة الطيران في المطار لبعض الوقت.


تم إعلان التهديد بوجود قنبلة على أنه خدعة حيث لم تجد عمليات البحث المكثفة أي شيء مريب على متن الطائرة، ومع ذلك، ظلت الطائرة تحت المراقبة لفترة من الوقت ليلة 24 يناير.


وكانت شرطة دلهي قد رفعت قضية ضد شخص مجهول أبلغ هاتفياً عن وجود قنبلة على متن الطائرة، وفحصت الرقم الذي صدرت منه المكالمة، وبعد عملية تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه واستجوابه حول دوافع التهديد بوجود قنبلة، فكشف أنه أجرى المكالمة عمداً لتأخير الرحلة بعد أن رفض موظفو شركة الطيران صعوده إلى الطائرة عندما وصل متأخراً إلى مطار دلهي .

 

البيان 










 




 

 


 

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