في ظاهرة نادرة للغاية .. أمريكية تلد ثلاث فتيات في التاريخ نفسه بفارق 3 سنوات بينهن

الوكيل الإخباري - أنجبت امرأة من فلوريدا ثلاث بنات بتاريخ اليوم ذاته، بفارق ثلاث سنوات بين كل واحدة منهن، في حالة وصفها الأطباء بأنها "نادرة للغاية".

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واستقبلت كريستين لاميرت (32 عاما)، من أوفييدو بوسط فلوريدا، وزوجها نيك، ابنتهما صوفيا أولا، في 25 أغسطس 2015، ثم وُلدت جوليانا في 25 أغسطس 2018. ثم أنجبت لاميرت طفلتهما الثالثة، ميا، في 25 أغسطس 2021.



وأمضت صوفيا عيد ميلادها الثالث وهي ترحب بشقيقتها جوليانا في العالم.

وهذا العام، تكرر الأمر مع ولادة أختهما ميا في التاريخ نفسه، 25 أغسطس.

وقال لاميرت إنها كانت تتوقع ولادة ابنتها الثالثة في موعد قريب من 25 أغسطس، أي بعد أسبوعين من هذا التاريخ، لكنها لم تتوقع حدوث هذه "الثلاثية".

روسيا اليوم



