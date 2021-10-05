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الثلاثاء، 05-10-2021 01:25 م

في يوم المعلم العالمي .. تحية تقدير وإجلال لبناة الإنسان

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الوكيل الإخباري - يحتفل العالم بيوم المعلم في 5 أكتوبر من كل عام، إذ يتم تقدير المعلمين على جهودهم العظيمة لإيصال المعلومة بأسهل الطرق لطلابهم.

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ومساهمتهم الفاعلة في تنمية المجتمع وتطوير قدرات الطلاب، فمن الواجب علينا أن نرفع قبعاتنا احتراماً لهذه المهنة الشاقّة، لا سيما مع العبء الإضافي الذي وقع على عاتقهم مع تحوّل العديد من المدارس لآلية التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

المصدر - البيان 

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