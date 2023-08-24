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الخميس، 24-08-2023 07:09 ص

قبل أن يغادر إلى الأبد .. سماء العالم على موعد مع رؤية مذنب

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الوكيل الاخباري - أفاد علماء بأن مذنبا تم اكتشافه حديثا، يمكن أن يصبح في أقل من أسبوعين مرئيا بالعين المجردة، أوائل سبتمبر.

واكتشف المذنب C/2023 P1 (نيشيمورا) وهو يسقط باتجاه قلب النظام الشمسي من قبل المصور الفلكي الهاوي هيديو نيشيمورا في اليابان باستخدام تعريض ضوئي لمدة 30 ثانية على كاميرا رقمية في 11 أغسطس.

ونشأ المذنب من خارج نظامنا الشمسي، ومن المحتمل أن يتم قذفه مرة أخرى إلى الفضاء البينجمي بعد إجراء مساعدة جاذبية (مقلاع جاذبي) شديدة حول الشمس. وقبل أن يغادر جوارنا الكوني إلى الأبد، من المرجح أن يصبح الجسم الجليدي أكثر سطوعا بمقدار 100 مرة، ما يعني أنه سوف يلمع مثل نجم في سماء الليل.

وتشير ملاحظات المتابعة إلى أن الجسم، الملقب بالمذنب نيشيمورا، له مدار زائدي، وفقا لموقع Spaceweather.com. والمدار الزائدي هو عندما يدور جسم ما حول جسم أكثر ضخامة، مثل الشمس، ما يمنح الجسم الأصغر طاقة كافية للهروب من جاذبية الجسم الأكبر.

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روسيا اليوم





 




 

 


 

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