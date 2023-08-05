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السبت، 05-08-2023 04:41 م

قتل زوجته وممرضة.. فلوريدا تعدم سفاحها

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الوكيل الإخباري - أخيراً ارتاحت الولايات المتحدة من هذا الكابوس بعد أن نفذت السلطات الأميركية حكم الإعدام في سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى، بحقنة مميتة، يوم الخميس، في ولاية فلوريدا.

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في التفاصيل، نفّذ الحكم في جيمس بارنز الرجل البالغ من العمر 61 عاماً، الذي لم يسع لوقف تنفيذ العقوبة في سجن فلوريدا وفق محطات تلفزيونية.

"بانتظار تنفيذ الإعدام"
وكان بارنز يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، وقتل الممرضة باتريشا ميلر، البالغة من العمر 41 عاما في 1988.


وحكم عليه بالإعدام في 2007 في جريمة قتل ميلر.
إلى ذلك، أجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقرّ بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.

وانتشرت تفاصيل جرائمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وكالات الأخبار حتى جرت تسميته بـ"سفاح فلوريدا".

 

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