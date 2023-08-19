السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 09:23 ص

قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية أمريكية - صورة

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الوكيل الإخباري - أذهل مشهد غريب سكان ولاية ايداهو الأمريكية، بعد أن جرفت المياه نوعاً غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون.

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ونهر السلمون معروف أيضاً باسم «نهر اللاعودة»، هو نهر يقع في ولاية أيداهو غربي الولايات المتحدة.


ووفقاً للتقارير، فإن الأسماك النافقة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل وزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.

 


 

 

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