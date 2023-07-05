قصة غريبة... حريق يتجدد كلما انطفأ في مصر - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت قرية تقع جنوبي مصر لحادثة غامضة ومريبة، حيث اندلعت حرائق والتهمت منازلها ومحصولها الغذائي لمدة 10 أيام كاملة، وحتى الآن لم تتمكن الجهات المختصة من تحديد سبب هذه الحرائق.



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و بدأت القصة باندلاع النيران في أحد منازل قرية زرابي برخيل بمحافظة سوهاج، ثم امتدت إلى المنازل المجاورة، وتسببت في خسائر فادحة للسكان، الذين اضطروا إلى الإقامة خارج منازلهم مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار بالقرية.

وبحث الجميع عن سبب الحريق، دون جدوى، والغريب أن الحريق استمر 10 أيام كاملة، ولم تتمكن الجهات المختصة من تحديد سبب اندلاع النيران.



وينقل التقرير عن أحد المتضررين من سكان القرية، أن النيران بدأت من أعلى أسطح المنازل، ثم انتقلت إلى باقي الطوابق حتى وصلت إلى الطابق الأرضي.



وقال إنهم يتفاجأون في بعض الأحيان باندلاع النيران من أماكن ملحقة بالمنزل، والمخصصة لتربية الماشية وحفظ الغلال، وأن النار امتدت لبعض الحقول، والتهمت جانبا من المزروعات، وتسببت في احتراق أجهزة كهربائية وكميات من الغلال ونفوق عدد من الماشية والطيور.



والمثير في الأمر، أن المنازل المتضررة تتجدد فيها الحرائق مرة أخرى، وتلتهم النيران أماكن جديدة بالمنزل، لم تكن النيران قد وصلت إليها من قبل.



ودعا الأهالي الحكومة المصرية إلى التدخل من أجل السيطرة على الوضع، خاصة أنهم تركوا منازلهم، وبات بعضهم يقيم في الشوارع والحقول، هربا من الحرائق المتكررة.

روسيا اليوم

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