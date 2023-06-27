الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 27-06-2023 02:29 م

شاهد اندلاع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان بالإمارات

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل الإعلام أن حريقاً كبيراً نشب في أحد الأبراج السكنية في عجمان بدولة الإمارات، ويعمل فريق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي امتد على طول البرج في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين .

ووفقاً للتقارير، يلتهم الحريق برجاً سكنياً، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

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كما لم يتم الكشف عن سبب الحريق حتى الآن، ولم يتم تحديد حجم الأضرار البشرية أو المادية حتى الآن.

 

 

 

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