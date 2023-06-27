شاهد اندلاع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان بالإمارات

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل الإعلام أن حريقاً كبيراً نشب في أحد الأبراج السكنية في عجمان بدولة الإمارات، ويعمل فريق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي امتد على طول البرج في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين .
ووفقاً للتقارير، يلتهم الحريق برجاً سكنياً، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.
كما لم يتم الكشف عن سبب الحريق حتى الآن، ولم يتم تحديد حجم الأضرار البشرية أو المادية حتى الآن.
لا زالت فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الضخم الذي التهم أحد الابراج في عجمان بالامارات ولا معلومات حول ما اذا كان هناك اصابات حتى الآن ..! #الامارات #عجمان #ابراج_عجمان pic.twitter.com/TX4t08m6Xb— عبدالله السالمي Abdullah Alsalemi (@al__salemi) June 26, 2023
الله يحفظ الامارات من كل شر 💔#عجمان #حريقه_ابراج_عجمان_وان pic.twitter.com/7m82phK6Yn— شيخوه| دفعه 2027👩🏼🎓🎓✨🇦🇪 (@Fs2863) June 27, 2023
حريق ضخم يلتهم احد ابراج عجمان في الإمارات العربية المتحدة!#الأردن pic.twitter.com/e7Vcbbld0E— General Inspector (@GeneralInspect3) June 26, 2023
#عاجل #الإمارات #فيديو | فرق الدفاع المدني تتعامل الآن مع حريق شب في أحد أبراج #عجمان ون pic.twitter.com/PevXbzhYLw— دارنا البحرين (@darna_albahrain) June 26, 2023
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