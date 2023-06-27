شاهد اندلاع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان بالإمارات

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل الإعلام أن حريقاً كبيراً نشب في أحد الأبراج السكنية في عجمان بدولة الإمارات، ويعمل فريق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي امتد على طول البرج في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين .



ووفقاً للتقارير، يلتهم الحريق برجاً سكنياً، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

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كما لم يتم الكشف عن سبب الحريق حتى الآن، ولم يتم تحديد حجم الأضرار البشرية أو المادية حتى الآن.

#عجمان #ابراج_عجمان pic.twitter.com/TX4t08m6Xb لا زالت فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الضخم الذي التهم أحد الابراج في عجمان بالامارات ولا معلومات حول ما اذا كان هناك اصابات حتى الآن ..! #الامارات June 26, 2023

روسيا اليوم

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