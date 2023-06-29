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الخميس، 29-06-2023 08:41 م

أكبر عجل يشعل منصات التواصل في مصر

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الوكيل الاخباري - تداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لعجل وُصف بأنه «الأضخم في مصر»، حيث يصل وزنه إلى طن و500 كيلوغرام في سوق المواشي بمدينة دمنهور، التابعة لمحافظة البحيرة.

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وذكرت صحيفة «أخبار اليوم»، عبر بوابتها الإلكترونية، اليوم، أنه تردد أن عمر العجل ثلاث سنوات فقط، مشيرةً إلى أن سعره يصل إلى 200 ألف جنيه مصري (نحو 6500 دولار).


ونقلت الصحيفة عن حسام أبوحميدة، مالك العجل، قوله إنه يتناول الأعلاف بشكل يومي بقيمة تصل إلى 500 جنيه، ويتمتع بصحة جيدة، ويصل وزنه إلى طن و500 كيلوغرام، إذ يصل وزن الرأس فقط 100 كيلوغرام، بينما اللحم الصافي يزن 800 كيلوغرام.


وأكد أبوحميدة أنه إذا فشل في بيعه سيذبحه ويبيع الكيلو بسعر 280 جنيهاً بمناسبة عيد الأضحى.

 




 

 


 

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