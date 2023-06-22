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الخميس، 22-06-2023 01:39 م

أثار رعب السكان..كائن بحري غريب يظهر على شاطئ دولة عربيّة - صور

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الوكيل الإخباري - أثار كائن بحري غريب ظهر على أحد الشواطئ في محافظة الإسكندرية شمال مصر الرعب.

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وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة لسمكة غريبة ظهرت في شاطئ جليم بالإسكندرية، واعتقد البعض أنها من أنواع القروش الصغيرة، خاصة مع وجود أنياب لها في مقدمة الفم.

 

وكشف الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية :" أن الكائن البحري نوع من السمك يسمى "المارينا"، وهو موجود في كافة الشواطئ بالإسكندرية، ويتداولها الصيادون في حلقة السمك "بالأنفوشي"، ولا توجد خطورة بشأنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن سمك المارينا هو جنس من الأسماك من رتبة الأنقليسيات، ويعتبر جنسا من 12 نوعا من ثعابين البحر، وهو نوع من السمك شائع في البحر الأبيض المتوسط، ويتواجد بكثرة في المناطق الصخرية، وتمتد زعنفة طويلة من الرأس على طول الظهر حول الذيل وحتى فتحة الإخراج. 

 


 



 

روسيا اليوم

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