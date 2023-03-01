'قطة' نجمة على تيك توك.. ثروتها 100 مليون دولار

الوكيل الإخباري - القطة «نالا» هي أشهر قطة في العالم مع 4.4 ملايين متابع على «إنستغرام» وصافي ثروة تقدر بـ 100 مليون دولار، حسبما أفادت مالكة القطة، بوكي، المقيمة في لوس أنجلوس، في حديث مع برنامج «ذيس مورنينغ» البريطاني، وهي نجمة «تيك توك» لهذا العام بعد فوزها من بين أربعة تفوقوا هذه السنة.



وكانت مالكة القطة بوكي، واسمها الحقيقي، فاريسيري ماثاتشيتيفان، قد أنقذت القطة الرائعة بعد الوقوع في حبها، أثناء زيارة إلى مركز إنقاذ الحيوانات.

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بدءاً من عام 2012، قررت مشاركة مآثرها على «إنستغرام»، وهي أول قطة، حسب اعتقادها، تعرض نفسها على الإنترنت كما لو أنها من يتحدث، وهو ما جعل الناس يقعون بحبها نوعاً ما، إذ خلقت شخصية لها، حسب قولها، وكانت حقاً لطيفة.



ومنذ ذلك الحين، ألهم المزيج السيامي /التاببي علامة تجارية كاملة لأطعمة القطط ومجموعة سلع أكسبت مالكها 100 مليون دولار.



نالا هي حالياً صاحبة الرقم القياسي العالمي بموسوعة غينيس لأكبر عدد من المتابعين لقطط على «إنستغرام».



قالت بوكي: «إن عملها كان بدوام كامل من البداية وهذا أحد أسباب نموه»، معربة عن دهشتها إلى ما آلت إليه أوضاعها بحيث تتحدث اليوم على شاشات التلفزة في المملكة المتحدة.



وكانت مالكة القطة قد كشفت في سياق آخر عن لقائها بشريكها من خلال نالا أيضاً، وهي تستخدم حساب القطة الآن لنشر الوعي بشأن الرفق بالحيوان وجمع الأموال للجمعيات الخيرية للحيوانات.

البيان