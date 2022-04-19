الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء تبيّن حول اعتكاف السيدات في المساجد

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

زهاء 100 ألف مواطن حضروا فعاليات إربد الرمضانية

أسعار الذهب محلياً

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

تحذير هام لكل مالك مركبة في الأردن

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الثلاثاء، 19-04-2022 10:03 ص

قطع فنية متحركة في باريس تستحضر جزءاً من الماضي - فيديو

5GJLrtfHG6lz4F4Z


الوكيل الإخباري - كان عشاق السيارات القديمة في فرنسا على موعد مع عرض فريد لمجموعة من السيارات العتيقة، التي جالت شوارع باريس يوم الأحد في تقليد سنوي ينظمه نادي "فانسين" لعشاق جمع المركبات القديمة.

اضافة اعلان

 

وضم الموكب العشرات من السيارات، التي يعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي وصولا إلى التسعينيات، شكلت كل واحدة منها قطعة فنية متحركة تستحضر جزءا من الماضي البعيد.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

مصر .. أول تعليق من والد روان الحسيني بعد الحكم بإعدام قاتل ابنته

20220418195005398

قطعة بيتزا أغلى من رحلة بمترو في نيويورك

mother-5-164

6 نصائح ليستفيد طفلك من شهر رمضان

214af570-b829-4f15-9561-4285f7dd62a2

خليجي يشتري لابنه طائرتي إيرباص بالخطأ في عيد ميلاده

angry-bird-ptitsa-petukh

بالصور.. مصادرة ديك في لبنان بسبب "إزعاج الجيران"!

image (2)

شاهد.. أمريكي يدخل موسوعة غينيس كصاحب أضخم لسان

أخبار متعلقة
خخخخ

المريخ يخرج عن صمته و ينطق بصوتين.. فيديو

image (1)

بيع قناع إفريقي تقليدي بـ4.2 ملايين يورو في فرنسا