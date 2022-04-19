قطع فنية متحركة في باريس تستحضر جزءاً من الماضي - فيديو

الوكيل الإخباري - كان عشاق السيارات القديمة في فرنسا على موعد مع عرض فريد لمجموعة من السيارات العتيقة، التي جالت شوارع باريس يوم الأحد في تقليد سنوي ينظمه نادي "فانسين" لعشاق جمع المركبات القديمة.

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وضم الموكب العشرات من السيارات، التي يعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي وصولا إلى التسعينيات، شكلت كل واحدة منها قطعة فنية متحركة تستحضر جزءا من الماضي البعيد.



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